Luis Enrique : Le PSG valide un grand changement !

Pierrick Levallet

Au PSG, une union parfaite semble avoir été instaurée dans le vestiaire. Tout le monde est solidaire et fait les efforts pour les autres. En début de saison, ce n’était pas nécessairement le cas. Les joueurs parisiens commençaient notamment à avoir du mal avec la méthode de Luis Enrique. Le coach espagnol a alors accepté de mettre de l’eau dans son vin pour le bien commun.

Depuis l’hiver, le PSG affiche un visage rayonnant. Le jeu déployé par les hommes de Luis Enrique est convaincant et a porté le club de la capitale jusqu’en finale de la Ligue des champions. L’ambiance dans le vestiaire, elle, est particulièrement bonne. Les joueurs sont unis derrière la vision de leur entraîneur, qui a su instaurer une certaine discipline tout en nouant des liens forts avec ses éléments. On sent Luis Enrique particulièrement proche de ses joueurs, chose qui n'avait rien d'une évidence si on remonte quelques mois plus tôt.

Luis Enrique a assoupli sa méthode

En début de saison, la situation était très différente. Luis Enrique se montrait assez borné et campait sur ses positions. De ce fait, certains cadres du PSG commençaient à manifester des désaccords dès l’automne. Comme le rapporte Le Parisien, le coach de 55 ans a eu l’intelligence de revoir sa méthode et d’assouplir sa communication. Luis Enrique a accepté de mettre de l’eau dans son vin, un grand changement accueilli avec joie dans le vestiaire du PSG.

Le vestiaire du PSG en est ravi !

Depuis, tout semble aller beaucoup mieux. Le calme est revenu au PSG, comme le montre la relation entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé. Des tensions commençaient à apparaître entre les deux hommes. Mais depuis l’hiver, ils ont enterré la hache de guerre. L’ambiance est désormais au beau fixe dans la capitale. Et elle pourrait être plus radieuse en cas de sacre en Ligue des champions le 31 mai prochain.