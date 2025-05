«C’était choquant» : Luis Enrique le traumatise, une figure du PSG balance

Alexis Brunet

Il y a maintenant un peu plus de huit ans, le PSG subissait l’une de ses pires défaites en Ligue des champions, la fameuse remontada face au FC Barcelone (défaite 6-1). Lors de ce match, qui était alors dans le camp du Barça, avait livré une prestation de haute volée. Mais selon Thiago Silva, tout cela avait été rendu possible par un certain Luis Enrique.

Cette saison, le PSG peut rêver du sacre final en Ligue des champions. Les Parisiens affrontent l’Inter Milan le 31 mai en finale, et, vu leur forme du moment, les coéquipiers de Marquinhos auront clairement un coup à jouer.

La terrible Remontada…

Si aujourd’hui tout va bien pour le PSG en Ligue des champions, cela n’était pas forcément le cas il y a huit ans. Le 8 mars 2017, le club de la capitale entrait d’ailleurs de la plus mauvaise manière dans l’histoire à l’occasion de la tristement célèbre Remontada. Après s’être imposés 4-0 au Parc des princes face au FC Barcelone, les hommes de Thiago Silva avaient complètement craqué au retour et s’étaient inclinés 6-1.

« 𝗖’𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗰𝗵𝗼𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁 »

Pour Le Média Carré, Thiago Silva est justement revenu sur ce match si particulier. L’un des pires moments de la vie de l’ancien capitaine du PSG à cause notamment d’un certain Luis Enrique. « Luis Enrique ? Je l'aime, même s'il m'a fait vivre mon pire moment, la Remontada . C'était choquant. Mais quand on regarde comment on a perdu… Comment Neymar a joué… Il a pris l’équipe en main, et c’est grâce à un grand coach : Luis Enrique. C’est le chemin que je dois suivre. C’est comme ça que je vois le foot. »