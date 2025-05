Rayan Cherki va trancher, l'invitation venue de l'OM !

Alexis Brunet

Après avoir évolué au sein de l’équipe de France chez les jeunes, Amine Gouiri a décidé de représenter l’Algérie chez les A. De plus en plus de binationaux font ce choix et l’attaquant de l’OM espère d’ailleurs être imité par deux autres pensionnaires de Ligue 1. Le Marseillais a invité Maghnes Akliouche et Rayan Cherki à le rejoindre.

Il y a quelques mois, Amine Gouiri a pris une grande décision pour la suite de sa carrière. L’attaquant de l’OM a décidé de représenter l’Algérie, alors qu’il avait porté le maillot de l’équipe de France chez les jeunes. Un choix important, qu’avait également fait Houssem Aouar dernièrement.

Amine Gouiri invite Rayan Cherki à le rejoindre

La France compte beaucoup de jeunes joueurs qui disposent d’une double nationalité et qui peuvent donc opter pour une autre équipe dans le futur. C’est notamment le cas de Rayan Cherki ou bien de Maghnes Akliouche, qui ont été invités par Amine Gouiri à le rejoindre en sélection algérienne. « Un trio magnifique avec Akliouche et Cherki en Algérie ? Franchement, ce serait top. Ce sont deux joueurs de qualité. On peut jouer ensemble, les deux peuvent jouer à droite et en 10. Ce serait beau qu'ils viennent en sélection. On veut des joueurs de qualité, on a deux échéances avec la CAN et la Coupe du monde. Ce serait bien qu'ils nous rejoignent. C'est leur décision, elle leur appartient », a déclaré le buteur de l’OM au micro de beIN SPORTS.

Cherki va quitter l’OL

En attendant de potentiellement opter pour l’Algérie, Rayan Cherki a déjà pris une autre décision importante pour son avenir. Après le match contre Angers samedi soir, le milieu offensif a déclaré qu’il avait joué ses dernières minutes sous le maillot de l’OL. Le joueur de 21 ans n’a toutefois pas encore dévoilé l’identité de sa prochaine équipe, mais le PSG serait sur les rangs, tout comme certaines formations en Angleterre et en Allemagne.