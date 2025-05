PSG : Luis Enrique dévoile son grand «rêve» !

Alexis Brunet

La fin de saison du PSG s’annonce palpitante. Après avoir mis la main sur la Ligue 1, le club de la capitale peut également s’accaparer la Coupe de France et la Ligue des champions. Pour cela, il faudra battre le Stade de Reims et l’Inter Milan. Si Paris y arrive, Luis Enrique réalisera alors un grand rêve.

Samedi soir, le PSG recevait l’AJ Auxerre pour son dernier match de la saison en Ligue 1. Devant leur public, les Parisiens se sont appliqués et ont terminé sur une bonne note en venant à bout des Bourguignons sur le score de trois buts à un.

Luis Enrique est fier de son équipe

Le PSG a joué son dernier match en Ligue 1, mais il lui reste encore deux rencontres à disputer cette saison. Le club de la capitale va affronter Reims en finale de Coupe de France et l’Inter Milan en finale de Ligue des champions. Luis Enrique est d’ailleurs particulièrement fier que son équipe soit encore en lice dans ces deux compétitions. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « Pouvoir être présent dans toutes les compétitions jusqu’aux derniers matchs possibles, il faut être une vraie équipe. Il faut un sentiment d’appartenance à un groupe, à une équipe et une capacité à gérer les mauvais moments car il y en a toujours dans une saison. »

Le grand rêve de Luis Enrique !

Le PSG peut donc encore marquer l’histoire, s’il parvient à gagner ses deux finales. Si c’est le cas, Luis Enrique réaliserait alors un grand rêve. « C‘est un moment très particulier. C’est la fin de la saison et on a toujours cette option possible de gagner tous les titres. C’est un rêve et on l’a à portée de main », a déclaré le coach parisien en conférence de presse. Il y a fort à parier que s'il réalise cet exploit, Luis Enrique deviendra également une légende auprès des supporters parisiens.