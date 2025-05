Messi : Sa bagarre avec Cristiano Ronaldo !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pendant plus de quinze ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont livré un duel à distance digne des plus grandes rivalités de l’histoire du sport. Ce samedi, l’octuple Ballon d’Or argentin est de nouveau revenu sur sa bataille avec l’attaquant portugais, quant à lui vainqueur de cinq Ballon d’Or.

Considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l’histoire, Lionel Messi s’est battu pendant de nombreuses années avec Crisitano Ronaldo. De 2007 à 2018, les deux monstres se sont partagés les réceptions du Ballon d’Or sans jamais rien laisser à la concurrence. Si l’Argentin a remporté huit fois cette distinction en plus de la Coupe du monde, le Portugais possède quant à lui plusieurs records comme le nombre de buts inscrits par un footballeur dans l’histoire.

Messi devant Cristiano Ronaldo dans l’histoire ?

Ce samedi, à l’occasion d’un entretien accordé au Ballon d’Or, Léo Messi est revenu plus en détail sur sa relation avec Cristiano Ronaldo. « Vous avez eu une grosse bataille avec Cristiano, maintenant vous en avez trois de plus que lui, la bataille est terminée maintenant », lui a lâché le journaliste auteur de l’interview, avant de l’Argentin ne tranche.

« Non... Ça a toujours été une grande bataille »

« (rires) Non... Ça a toujours été une grande bataille, sportivement parlant. Je pense qu'on s'est élevés mutuellement avec cette rivalité parce qu'on est tous les deux de grands compétiteurs. Lui aussi veut toujours tout gagner. C'était une époque dorée pour nous, et pour tous les fans de football. Nous méritons beaucoup de crédit pour avoir été au top aussi longtemps. Parce que comme ils disent, c'est facile d'être au top... le plus difficile c'est d'y rester. On est resté au top pendant dix, quinze ans, je ne sais pas. C'était spectaculaire et ça reste un grand souvenir pour tout le monde », a ainsi affirmé Lionel Messi, évoluant depuis deux ans du côté de l’Inter Miami.