Mbappé prend son téléphone, une vente surprise est bouclée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement à l'AS Monaco, Thilo Kehrer a participé à une vente aux enchères dont les bénéfices sont revenus à sa fondation. Près de 300 000 € ont été récoltés pour aider les enfants vivant au Burundi, le pays de sa mère. Ancien coéquipier de l'international allemand au PSG, Kylian Mbappé a apporté sa pierre à l'édifice.

Jeudi soir, les joueurs de l’AS Monaco étaient présents dans un majestueux restaurant de la Principauté afin de participer au premier Gala de la Fondation Thilo Kherer. Comme l’explique le joueur allemand, elle a pour but de « lancer des projets suivant les trois axes que nous avons au sein de la fondation : l'éducation, le sport et la santé au Burundi ». Très attaché à ses origines, l’arrière droit est revenu sur cette envie d’aider son prochain.

Kehrer évoque son travail dans l'associatif

« J'ai toujours été intéressé par mes origines : ma mère et ma sœur sont nées au Burundi, et mon père a vécu en Afrique pendant vingt ans, au Ghana, au Burundi, au Rwanda. Il est ébéniste. Quand il a eu 18 ans, il est parti d'Allemagne et a dit : je vais voyager et découvrir le monde. Il s'est retrouvé en Afrique à s'investir dans différents projets humanitaires, comme distribuer de la nourriture. Il a fini au Burundi, où il a ouvert son atelier et y a formé des gens. Donc j'ai cette histoire-là derrière moi » a déclaré Kehrer dans des propos rapportés par L’Equipe.

Mbappé était présent par téléphone

Pour récolter de l’argent, Kehrer a organisé une vente aux enchères à laquelle a participer plusieurs de ses partenaires comme Denis Zakaria, qui s’est offert un maillot de Lionel Messi. Actuellement à Madrid, Kylian Mbappé a également donné un coup de main en offrant un chèque de 32 000€ pour s'offrir un ballon de basket signé par Victor Wembanyama. « Il a eu un coup de chaud, oui (sourire). On est très reconnaissants pour son don, de même qu'on l'est envers le coach (Adi Hütter) qui a aussi pris plusieurs lots (de même que Takumi Minamino ou Mike James). Kylian (Mbappé) était aussi au téléphone pour faire monter les enchères, c'était extraordinaire » a lâché Kehrer.