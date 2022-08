Foot - Mercato - PSG

PSG : Cette annonce sur les coulisses du transfert de Kehrer

Officiellement transféré à West Ham contre un chèque de 12M€, Thilo Kehrer n’aura pas marqué de son empreinte le Paris Saint-Germain. Cependant, le jeune défenseur allemand semble avoir des qualités qui plaisent à son nouvel entraîneur chez les Hammers, alors que David Moyes a révélé les dessous de la décision de West Ham…

Thilo Kehrer n’aura pas fait l’unanimité au PSG. Recruté contre 37M€ à l’été 2018 en provenance de Schalke 04, le jeune défenseur central allemand arrivait dans la capitale avec une étiquette de crack. Polyvalent, il était capable d’évoluer à chacun des postes de la défense parisienne, de latéral gauche à latéral droit, en passant évidemment par la défense centrale. Cependant, ses performances auront quelque peu déçu les supporters, et il est récemment parti contre un chèque de 12M€ à West Ham. Et là-bas, ses qualités semblent déjà beaucoup plaire aux dirigeants…

« Nous l’avons observé plusieurs fois »

Ainsi, en conférence de presse, l’entraîneur de West Ham, David Moyes, a déclaré avoir observé à de nombreuses reprises Thilo Kehrer sous le maillot du PSG. « Nous l’avons observé plusieurs fois en latéral droit et latéral gauche au PSG, et parfois aussi avec l’Allemagne. Je l’ai vu jouer défenseur central pour le PSG plusieurs fois, mais ils avaient tellement le ballon que l’on ne voyait pas comment il se comportait sous la pression. ». Le recrutement de l’Allemand semble donc engagé depuis longtemps à Londres…

« Il est très à l’aise avec ses 2 pieds »

Par ailleurs, David Moyes en a profité pour décrire un peu plus le profil de Thilo Kehrer, et annoncer dans quelle position il comptait utiliser l’ancien du PSG au sein de son système de jeu. « Il est très à l’aise avec ses 2 pieds, et il me donnera beaucoup d’aide avec les latéraux qui montent. Je le vois possible comme un meilleur défenseur central dans un système à 3, mais pour le moment, nous n’avons pas assez défenseurs centraux, donc nous sommes un peu short ».

« J’espère que sa polyvalence pourra être utilisée »