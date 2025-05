OM : De Zerbi annonce la fin ?

La rédaction

L’avenir de Roberto De Zerbi à l’OM continue d’interroger malgré une fin de saison réussie. S’il affirme vouloir rester, l’entraîneur italien attend des garanties pour poursuivre le projet marseillais. En conférence de presse, il a également tenu à mettre fin aux rumeurs de départ vers l’étranger, notamment celles l’envoyant à Tottenham.

C’est la question qui risque d’animer les prochaines semaines du mercato marseillais : Roberto De Zerbi va-t-il rester à l’OM ? Si le coach italien n’a cessé de montrer son amour pour le club et son envie de continuer l’aventure, cette perspective ne semble pas encore toute tracée du côté de l’OM.

«Il n'y a pas de club avec qui j'ai entamé des discussions»

Annoncé dans les petits papiers de Tottenham, le coach de l’OM a mis fin aux rumeurs en conférence de presse :

« Il n'y a pas non plus de club avec qui j'ai entamé des discussions pour l'instant. On est arrivés deuxièmes et on est qualifiés pour la Ligue des champions, maintenant il faut voir quoi faire pour la prochaine saison, comme on le ferait dans n'importe quel club. »

Les supporters peuvent souffler

Une déclaration qui devrait rassurer les supporters de l’OM, qui espèrent bien continuer l’aventure avec Roberto De Zerbi. Si les dirigeants olympiens doivent désormais se concentrer sur le mercato pour garder certains cadres et renforcer l’effectif, un peu de continuité sur le banc ne ferait pas de mal à Marseille.