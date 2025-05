PSG : Luis Enrique prend une grosse décision et s’explique

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG a disposé d’Auxerre pour son dernier match de la saison en Ligue 1 (3-1). Ousmane Dembélé finit d’ailleurs meilleur buteur, mais Bradley Barcola n’est pas le meilleur passeur, puisqu’il a été devancé par Rayan Cherki. Luis Enrique a sorti l’ancien Lyonnais en fin de match et il a expliqué pourquoi avoir pris une telle décision et donc potentiellement priver son joueur de ce titre honorifique.

La saison 2024-2025 de Ligue 1 s’est officiellement terminée samedi soir. Pour cette ultime représentation, le PSG a fêté comme il se doit son titre de champion en venant à bout de l’AJ Auxerre sur le score de trois buts à un. Les partenaires de Marquinhos peuvent donc maintenant préparer sereinement la finale de Coupe de France le 24 mai et celle de Ligue des champions le 31 mai.

L’équipe avant les individualités pour Luis Enrique

Cette saison, le PSG a donc encore une fois brillé sur la scène nationale et certaines individualités se sont particulièrement distinguées. C’est le cas d’Ousmane Dembélé, qui a fini meilleur buteur de Ligue 1. Malheureusement, son compère Bradley Barcola échoue à une unité du titre de meilleur passeur. Après la rencontre, Luis Enrique a d’ailleurs expliqué pourquoi il avait décidé de sortir l’ancien Lyonnais en fin de match et donc par conséquent d’anéantir toutes ses chances de remporter cette distinction honorifique. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « Je crois que finalement, Bradley Barcola n’a pas eu le trophée de meilleur passeur. Pour Ousmane, c’est oui pour celui de meilleur buteur mais c’est de justesse. Je pense que la grandeur de cette équipe repose sur le fait que l’équipe est prioritaire sur les objectifs individuels. Quand les joueurs pensent plus à l’équipe qu’à eux-mêmes, c’est là qu’on crée le collectif, une vraie équipe. Bradley et Ousmane étaient dans cette situation (celle de pouvoir prétendre à une distinction individuelle) mais ils ont été très généreux et ont d’abord pensé à l’équipe. »

« J’ai pensé aux minutes de temps de jeu »

Luis Enrique ne fait donc pas dans les sentiments et il prépare au mieux les finales à venir. L’objectif de l’entraîneur du PSG est de gérer au mieux les temps de jeu, pour maintenir tout le monde en forme. « Moi, j’ai pensé aux minutes de temps de jeu, et pas seulement pour ceux qui ont débuté, mais aussi pour ceux qui sont entrés en cours de match. Je n’ai aucun doute : nous arriverons dans de très bonnes conditions pour les deux finales », a déclaré l’Espagnol en conférence de presse.