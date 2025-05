Départ de Marseille : C’est validé à l'OM !

La rédaction

Pour mieux gérer la pression de la fin de saison, l’OM a choisi de quitter Marseille pour un stage à Rome. Une décision qui a porté ses fruits, puisque les Olympiens ont validé leur billet pour la Ligue des champions. Amine Gouiri revient sur ce séjour, qui a profondément ressoudé le groupe marseillais.

En vue de préparer au mieux la fin de saison, l’OM s’est retiré à Rome pour se concentrer sur la préparation des matchs et s’éloigner des tensions qui émanaient de la Commanderie. Un pari réussi au vu des dernières rencontres, l’OM ayant validé son ticket pour la prochaine Ligue des champions.

«Ça nous a énormément fait du bien»

Dans une interview donnée à Free Foot, Amine Gouiri s’est confié sur ce fameux ritiro de l’OM :

« Je pense que c’est le fait de sortir du cadre, toujours la même routine. Toujours venir à la Commanderie, avoir les mêmes routines… Je pense que ça nous a énormément fait du bien, de tous se retrouver ensemble, d’être tous les jours ensemble, de préparer les matchs ensemble. »

«On est tous très contents de retrouver la famille»

« Donc je pense que ces deux semaines nous ont énormément servi, ça a mis beaucoup de joie et de bonne humeur. On a très bien travaillé, et je pense que ça s’est vu sur les derniers matchs. Et là, on est tous très contents de retrouver la famille », poursuit le buteur de l’OM.