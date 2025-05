OM - Algérie : Le gros coup qui le fait rêver !

La rédaction

Auteur d’une deuxième partie de saison éclatante avec l’OM, Amine Gouiri s’impose comme l’un des hommes forts du collectif de Roberto De Zerbi. L’international algérien rêve désormais d’un exploit avec les Fennecs. Pour lui, soulever la CAN avec l’Algérie serait l’accomplissement suprême, bien au-dessus d’une performance en Coupe du monde.

Amine Gouiri a rejoint l’OM cet hiver pour 22 M€, en provenance de Rennes. L’international algérien a immédiatement apporté sa classe au onze de départ de Roberto De Zerbi et enchaîne les réalisations. Avec 10 buts et 3 passes décisives en 13 rencontres, l’ancien de l’OL réalise l’une des meilleures périodes de sa carrière.

Les débuts de Gouiri avec l’Algérie

Après avoir évolué avec toutes les équipes de jeunes de l’équipe de France, Amine Gouiri a rejoint la sélection algérienne en octobre 2023. Le buteur de l’OM n’a pas encore disputé de grande compétition internationale avec les Fennecs, mais affiche déjà des statistiques convaincantes : 6 buts et 3 passes décisives en 14 matchs sous les couleurs algériennes.

«La question est facile»

Alors que la prochaine CAN et la Coupe du monde approchent à grands pas, Gouiri ne laisse planer aucun doute sur sa priorité :

« Gagner la CAN avec l’Algérie ou une demi-finale de Coupe du monde ? La question est facile, c’est de gagner la CAN avec l’Algérie ! Gagner avec son pays, je pense qu’il n’y a pas plus beau », confie le buteur de l’OM à Onze Mondial.