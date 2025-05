OM - De Zerbi : Le PSG est menacé !

La rédaction

Déjà qualifié pour la Ligue des champions, l’OM vise désormais la deuxième place du classement. Une victoire contre Rennes ce samedi permettrait aux hommes de Roberto De Zerbi de sécuriser leur place de dauphin. Un enjeu loin d’être anodin, puisqu’il pourrait offrir à Marseille une affiche de prestige face au PSG pour le Trophée des champions.

Ce samedi a lieu la dernière journée de championnat de cette saison 2024-2025. Si l’OM a déjà assuré sa qualification en Ligue des champions le week-end dernier face au Havre (3-1), une victoire contre Rennes, à domicile, permettrait aux hommes de Roberto De Zerbi d’assurer leur deuxième place, occupée une bonne partie de la saison. L'OM et Rennes s'affronteront à 21h, ce samedi, comme toutes les autres équipes de Ligue 1, lors du dernier multiplex de la saison.

«Ce serait une fierté de jouer contre le PSG»

Pour le coach de l’OM, cette place de dauphin n’a rien d’anecdotique et permettrait surtout de mettre la pression au PSG. Elle permettrait également à l'OM de potentiellement décrocher un titre l'année prochaine :

« Demain, j’essaierai de mettre la meilleure composition possible. On est qualifiés pour la Ligue des champions, mais la seconde place est l’objectif qu’on veut atteindre, je n’ai pas d’autre choix. Ce serait une fierté pour tout le monde et la possibilité de disputer la Supercoupe (le Trophée des champions) contre le Paris-SG. »

Les conditions pour participer au Trophée des champions

Pour pouvoir affronter le PSG lors du Trophée des champions, il ne suffit pas de terminer deuxième. Il faut également que le Stade de Reims ne remporte pas la finale de la Coupe de France. Cette dernière se jouera le 24 mai, soit une semaine avant le grand rendez-vous du PSG en finale de la Ligue des champions.

Le PSG jouera sa deuxième finale de C1 de son histoire face à l'Inter Milan et tentera de décrocher le Graal.