OM : «Problèmes» avec Benatia, il balance !

La rédaction

Auteur d’une seconde partie de saison étincelante, Amine Gouiri s’épanouit à l’OM. Dans une interview à Onze Mondial, le buteur algérien s’est permis un tacle plein d’humour à Medhi Benatia, directeur sportif du club et ancien défenseur de haut niveau. Le buteur de l’OM estime pouvoir dribbler l’ancien défenseur du Bayern Munich.

Arrivé cet hiver à l’OM, Amine Gouiri connaît une adaptation éclair dans son nouveau club et fait déjà taire toutes les critiques entourant son arrivée. L’international algérien cumule 10 buts et 3 passes décisives avec l’OM, et pourra encore gonfler ses statistiques ce samedi soir lors de la réception de Rennes.

«Tu veux que j’aie des problèmes !»

Interrogé dans une vidéo pour Onze Mondial, Amine Gouiri s’est même permis un petit tacle, avec humour, envers le directeur sportif de l’OM :

«Si j’aurais dribblé Benatia quand il jouait ? Toi tu veux que j’aie des problèmes ! Je pense que je l’aurais passé, même si c’était un très bon défenseur. Je pense que sur certains duels, j’aurais gagné le duel.»

La carrière bien remplie de Benatia

Formé à l’OM, Medhi Benatia s’est révélé à l’Udinese avant de rejoindre l’AS Rome puis le Bayern Munich. Après trois saisons en Bavière, il rejoint la Juventus Turin, avec laquelle il sera sacré champion d’Italie à trois reprises. Une carrière de haut niveau qui ne semble pas intimider Amine Gouiri.