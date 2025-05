PSG : Un transfert de légende tout proche de capoter !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En 2012, à l'aube du projet des Qataris, la direction du PSG avait réussi un énorme coup avec la signature de Thiago Silva en provenance du Milan AC, un joueur qui deviendra par la suite une légende du club de la capitale. Et pourtant, l'opération a bien failli capoter avec la rude concurrence du FC Barcelone sur ce dossier...

Un an seulement après le rachat du PSG par les investisseurs qataris, Leonardo avait frappé un gros coup sur le marché des transferts : en plus du transfert de Zlatan Ibrahimovic, l'ancien directeur sportif du PSG avait réussi à boucler l'arrivée de Thiago Silva en 2012. Le défenseur central brésilien, âgé de 27 ans à cette époque, débarquait dans la capitale pour 42M€ et s'est ensuite imposé comme une légende incontestable du PSG. Ce transfert a pourtant bien failli capoter...

« Mon rêve, c’était de jouer au Barça »

Dans un entretien accordé à Media Carré, Thiago Silva révèle en effet qu'il avait sérieusement songé à signer au FC Barcelone avant de rallier le PSG durant l'été 2012 : « Quand j’étais en train de signer mon contrat avec le PSG, le FC Barcelone était intéressé. Moi, c’était difficile parce qu’à ce moment-là, je prolonge mon contrat avec le Milan et c’était ça un petit peu le problème. Mon rêve, c’était de jouer au Barça. Quand j’ai eu l’opportunité, j’ai réfléchi un peu, mais Galliani et m’a prolongé mon contrat avec l’AC Milan. Après, on m’a dit que je pouvais partir et l’équipe qui pouvait payer pour moi, c’était le PSG. Et on m’a dit d’y aller parce qu’il n’avait pas la possibilité de payer. Le Barça à ce moment-là est sorti de la négociation et Leonardo m’a fait venir alors que pour moi, c’était un doute », assure l'ancien capitaine emblématique du PSG.

Le PSG proche d'un échec avec Thiago Silva

« Il m’a parlé très bien du projet, de l’équipe, de tout ce qui pouvait se passer et j’ai pris ma décision d’aller à Paris, et j’étais très content d’aller là-bas aussi, mais c’est vrai qu’un mois avant, j’aurais pu prendre la décision d’aller à Barcelone », poursuit Thiago Silva sur les coulisses de son arrivée au PSG, qui a donc été proche de capoter en 2012.