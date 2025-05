Neymar clashe le PSG : La réponse dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur majeur du PSG entre 2017 et 2023, Neymar avait récemment adressé un tacle au club de la capitale en pointant du doigt certaines faiblesses et notamment les problèmes d'ego dans le vestiaire. Layvin Kurzawa, son ancien coéquipier du PSG, a réagi à ces propos de la star brésilienne dans les colonnes du Parisien.

Recruté en fanfare par le PSG qui en avait fait le joueur le plus cher de toute l'histoire du marché des transferts en 2017 (222M€, record toujours en cours), Neymar espérait certainement vivre une aventure encore plus glorieuse sous le maillot du club francilien. L'attaquant brésilien a connu du bon et du moins bon dans la capitale, et il avait adressé un tacle au PSG en janvier dernier, dans une interview pour la chaine Youtube de son compatriote Romario.

Neymar à charge contre le PSG

« Le problème du PSG ? Les egos. C'est bien d'avoir un ego, mais il faut savoir qu'on ne joue pas seul. Il faut qu'il y ait un autre gars à côté de vous. Il y avait de gros egos presque partout, ça ne peut pas marcher. Si personne ne court et personne n'aide, il est impossible de gagner quoi que ce soit », lâchait Neymar, faisait certainement référence à ses problèmes relationnels avec Kylian Mbappé sur la fin de son aventure au PSG.

« Parfois c’est un peu plus compliqué de jouer ensemble »

Et dans un entretien accordé au Parisien vendredi, Layvin Kurzawa a rebondi sur ces propos de Neymar : « Je ne me souviens pas de ces paroles de Ney. Des ego, il y en a de partout, surtout dans les gros clubs. Donc oui, peut-être parfois c’est un peu plus compliqué de jouer ensemble. Le football n’est pas facile. Tu peux posséder les meilleurs joueurs du monde et tu n’as pas pour autant l’assurance de gagner », assure l'ancien latéral gauche du PSG, qui a côtoyé Neymar pendant six ans dans la capitale.