PSG : «Fantastique», Luis Enrique les a rendu dingues !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Logiquement élu meilleur entraîneur de Ligue 1 pour avoir mené le PSG vers les sommets, Luis Enrique n’en finit plus d’impressionner ses pairs. Plusieurs entraîneurs comme Franck Haise (OGC Nice), ou encore Éric Roy (Stade Brestois) se sont exprimés sur les immenses qualités du technicien espagnol, qui a fait de Paris l’une des meilleures équipes du monde.

Le PSG au sommet. Pour sa deuxième saison sur le banc parisien, Luis Enrique a une nouvelle fois remporté le championnat de France, avec beaucoup plus de maîtrise que lors de la saison précédente. Le technicien espagnol aura également l’occasion de remporter une deuxième Coupe de France d’affilée le 24 mai face à Reims. Quoi qu’il en soit, Luis Enrique a fait du PSG une véritable machine, qui impressionne ses adversaires.

« Il a parfaitement géré son affaire »

Auprès du Parisien, Franck Haise s’est confié sur son homologue parisien : « C’est un top coach mais il n’a pas attendu d’être au PSG pour le prouver. En tout cas, ce qu’il a fait depuis deux ans à Paris et ce qu’il est en train de faire le prouve. Il a réussi notamment à ce que l’équipe de Paris soit la plus collective dans les aspects offensifs et défensifs. Et puis, forcément, il y a aussi les résultats qui parlent. Il a parfaitement géré son affaire », a ainsi confié l’entraîneur de l’OGC Nice, premier tombeur du PSG en championnat sur cette saison 2024-2025.

« Il fait un travail fantastique »

Éric Roy, qui a affronté le PSG à quatre reprises cette saison, a lui aussi été impressionné par l’entraîneur parisien : « J’aurais beaucoup de choses à dire. C‘est un grand technicien doublé d’une grande personnalité, un homme de valeurs également. Il m’a toujours témoigné beaucoup de respect alors qu’on est un petit club par rapport au PSG. Il a toujours été très sincère en reconnaissant qu’on méritait mieux. Il fait un travail fantastique », conclut-il.