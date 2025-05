Salaire XXL au PSG, il balance tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2015, Layvin Kurzawa a vu son temps de jeu considérablement baisser au fil des saisons. Pourtant, cela n’a pas empêché la direction de l’époque de le prolonger à prix d’or en 2020, et ce sur quatre ans. Une décision toujours incomprise par les supporters parisiens, et sur laquelle le latéral gauche est revenue ce vendredi.

Désormais doté d’un tout nouveau projet, le PSG a parfois pris des décisions incompréhensibles au cours des dernières années. Pour beaucoup de supporters, la prolongation de Layvin Kurzawa en 2020 en aura fait partie. Ancien latéral très prometteur du côté de l’AS Monaco, le Français n’aura jamais confirmé à Paris.

« Mon ancien agent m’appelle pour me dire que Paris veut me prolonger »

Pire, au fil des saisons, Layvin Kurzawa a vu son temps de jeu être considérablement réduit. Mais en 2020, la direction du PSG a tout de même pris la décision de lui offrir un nouveau contrat de quatre ans, et ce avec un salaire revu à la hausse. Interrogé par le Parisien, le Français évoluant désormais à Boavista ne se cache pas. « En 2020 non, je me préparais à signer à la Juventus. Le jet était prêt pour Turin, j’avais bouclé mes valises et mon ancien agent m’appelle pour me dire que Paris veut me prolonger de quatre ans. Pourquoi j’ai dit oui : parce que je suis un footballeur. »

« Qui dit non à un contrat où on t’augmente ? »

Le joueur passé par le PSG entre 2015 et 2024 poursuit en affirmant qu’il a toujours voulu saisir sa chance à Paris. « Tu m’offres ça, je ne vais pas dire non. Qui dit non à un contrat où on t’augmente ? J’étais aussi conscient de mes qualités et je savais que j’aurais l’opportunité de jouer. Ce qui m’est arrivé à un certain moment avec Tuchel. Si c’était à refaire, j’agirais différemment. Je ne dirais pas que c’est une bêtise, mais j’aurais dû davantage y réfléchir », conclut-il.