PSG - Qatar : La révolution est validée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plus de deux ans, le PSG a pris un virage à 90 degrés. Fini les stars à Paris, le club de la capitale souhaite miser sur des jeunes joueurs prometteurs, et sur un collectif extrêmement soudé. Si les Rouge et Bleu ont atteint la finale de la Ligue des Champions cette saison, Layvin Kurzawa se félicite de la direction prise par son ancienne formation.

« Ce n’est pas un objectif. Mais je veux dire une chose, on joue chaque match pour le gagner. Mais ce n’est pas l’objectif de mettre cette pression. On a une jeune équipe. On a le besoin d’être réalistes. On n’a pas eu de chance non plus avec le tirage au sort. Mais c’est le foot. » En novembre 2024, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi rappelait les grandes lignes du nouveau projet à Paris. Plus obnubilé par une victoire rapide en Ligue des Champions, le club parisien cherche à développer une équipe sur le long terme.

« Par moments ça a pu l’être »

Le tout mené d’une main de fer par Luis Enrique, qui en deux ans seulement à Paris, aura amené le PSG en demi-finale puis en finale de la Ligue des Champions. Passé par le club francilien entre 2015 et 2024, Layvin Kurzawa s’est livré sur cette révolution XXL du Qatar : « Obsessionnel ? Par moments ça a pu l’être. Il y avait des discussions à ce sujet. C’est commun à tous les vestiaires d’une formation résolument ambitieuse. Chaque joueur rêve des plus beaux trophées (20 titres avec le PSG). En club, il n’y a rien au-dessus de la C1 », a lâché l’actuel joueur de Boavista auprès du Parisien à propos de la longue obsession de ses dirigeants pour la C1 il y a plusieurs années.

« À Paris, ça porte ses fruits cette saison »

« Les propriétaires ont consenti de gros investissements pour se donner les moyens de leurs ambitions. Aujourd’hui, ils ont le bon discours. Ils ont compris que ce n’était peut-être pas la bonne méthode d’en faire une fixation. Chelsea et Manchester City, après leur rachat, ont mis du temps avant de décrocher la Ligue des champions (9 et 15 ans). À Paris, ça porte ses fruits cette saison avec ce magnifique parcours », conclut Layvin Kurzawa.