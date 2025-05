Cherki - PSG : C’est validé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis dimanche, les médias s'enflamment au sujet de Rayan Cherki. Sur le départ, le joueur de l'OL a lâché une phrase durant la cérémonie des trophées UNFP qui a été considérée comme un appel du pied au PSG. Mais à l'instant T, le club parisien n'envisage aucune offensive dans ce dossier. Un choix justifié selon vous ?

La rencontre face à Angers ce samedi devrait être le dernier de Rayan Cherki sous le maillot de l’OL. Plus grosse valeur marchande du club, le jeune international espoirs sera vendu à un an de la fin de son contrat. C’est dans ce contexte que le joueur a enflammé la toile en déclarant ceci lors des trophées UNFP. « Si je me sentirais bien dans ce vestiaire du PSG ? Oh oui, je les connais tous. Ousmane est un bon ami à moi, Bradley aussi, donc forcément, quand on a de bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors. Si c’est une passe décisive pour la direction sportive du PSG ? Je ne sais pas » avait déclaré Cherki. Des propos considérés comme un appel du pied.

Cherki sort du silence sur le PSG

Depuis, la toile s’affole sur l’avenir de Cherki. Pris de court, le joueur a tenu à mettre les choses au clair en conférence de presse. « Oui, je pense que tout le monde sera derrière le PSG, on espère qu’ils remporteront des trophées. Mais si je devais aller dans tous les clubs où j’ai des amis, je ferais la tournée des Zéniths ! J’ai juste répondu à une question avec humour. Pour l’instant, je n’ai que l’OL en tête. Je ne fais jamais d’appel du pied à qui que ce soit » a-t-il confié.

Un départ à l'étranger pour Cherki ?

Ce que l’on peut dire, c’est qu’il n’existe aucun lien entre le PSG et Cherki. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le joueur ne rentre plus dans les plans du club parisien. En Angleterre, on évoque un possible départ en Premier League. La pépite de l’OL aurait marqué les esprits à Manchester United durant le quart de finale de Ligue Europa.

