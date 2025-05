Officiel - PSG : Signature surprise en Angleterre, l’annonce historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans le cadre de son association avec Novotel, le PSG poursuit son projet de Legendary Rooms qui met à l'honneur plusieurs légende du club. Cette fois-ci, c'est Claude Makélélé qui a le droit à une chambre rendant hommage à sa carrière à Londres. de quoi ravir l'ancien milieu de terrain qui se dit très honoré que son histoire soit racontée.

En collaboration avec Novotel, le PSG a lancé un concept de Legendary Rooms. L'idée est très simple, il s'agit de rendre hommage à d'anciennes figures du club de la capitale en dédiant une chambre dans l'un des établissement de la chaîne d'hôtels. Et c'est autour de Claude Makélélé d'être au cœur d'une Legendary Room.

Makélé mis à l'honneur dans une Legendary Room

En effet, par le biais d'un communiqué, le PSG révèle qu'à travers « une chambre consacrée à la carrière de Claude Makélélé, les voyageurs pourront vivre une expérience unique au Novotel London Bridge. » Légende du PSG et de Chelsea, l'ancien milieu de terrain a donc logiquement un chambre dans un Novotel à Londres.

«C’est un honneur de voir ma carrière célébrée dans cette chambre»

De quoi ravir Claude Makélélé. « C’est un honneur de voir ma carrière célébrée dans cette chambre. Londres et Paris ont toujours eu une place particulière dans mon cœur, et cette Legendary Room est une belle manière de partager mon histoire avec les passionnés de football. J’espère que les visiteurs ressentiront la passion et le lien qui ont marqué mon passage au Club », confie-t-il dans le communiqué du club parisien.