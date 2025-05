Mercato - PSG : La négociation surprise pour cet attaquant !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de conserver Randal Kolo Muani dès les premières semaines qui ont suivi son arrivée en prêt, avant de revoir sa position, la Juventus aurait de nouveau changé d’avis avec l’attaquant français selon la presse italienne. Les négociations avec le PSG auraient repris dans l’espoir de parvenir à un accord pour un prêt.

L’avenir de Randal Kolo Muani s’écrit en pointillé. Alors que l’attaquant français de 26 ans a pris le chemin de la Juventus durant l’hiver afin de retrouver du temps de jeu, Luis Enrique ne comptant pas sur lui au PSG, ses débuts ont marqué les esprits en Italie (5 buts en 3 matchs), au point d’inciter la formation turinoise à travailler sur la prolongation de son prêt dans les semaines qui ont suivi son arrivée.

Et si Kolo Muani restait finalement à la Juve ?

Mais la situation a évolué suite au limogeage de Thiago Motta, l’un de ses principaux partisans, et la nomination d’Igor Tudor. Le temps de jeu de Kolo Muani a diminué sous les ordres de l'ancien entraîneur de l'OM, tout comme ses chances de rester à Turin selon la presse italienne à l'époque. Mais son retour sur le devant de la scène ces dernières semaines pourrait encore relancer les plans de la Juventus.

Les contacts avec le PSG auraient repris

Buteur contre Monza le 27 avril dernier, l’international tricolore a récidivé deux semaines plus tard face à la Lazio, profitant de l’absence sur blessure de Dusan Vlahovic pour retrouver du temps de jeu et de l’efficacité. Et alors que le Serbe devrait partir cet été, la Juventus aurait encore revu sa position avec le joueur appartenant au PSG en décidant d’intensifier les échanges avec le club de la capitale pour négocier un nouveau prêt d’après Tuttosport. La direction parisienne ne compte plus sur Kolo Muani et voit cela d’un bon œil, à condition d’inclure une obligation d’achat. Affaire à suivre…