Mercato - OM : La prochaine recrue balancée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Déjà en quête de sang neuf en vue de la saison prochaine et de son grand retour en Ligue des Champions, l'OM prépare son mercato et a des vues sur Angel Gomes. Et en direct sur RMC Sport mercredi soir, le journaliste Florent Germain a confirmé le vif intérêt du club phocéen pour le milieu offensif anglais du LOSC.

L'OM a officiellement validé son ticket pour la prochaine Ligue des Champions, un argument décisif dans le but d'attirer ses futures recrues du mercato estival ! L'EQUIPE annonçait récemment un intérêt de Roberto De Zerbi pour Angel Gomes (24 ans, LOSC), et le milieu offensif international anglais (4 sélections), qui arrive en fin de contrat, pourrait donc être le premier coup de l'été à l'OM.

Angel Gomes proche de l'OM ?

En direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport mercredi soir, le journaliste Florent Germain a d'ailleurs évoqué les contacts entre la direction de l'OM et Angel Gomes : « Je confirme la piste Angel Gomes qui a le profil pour jouer avec De Zerbi. L’OM le suit de près. Ça peut être un dossier intéressant pour l’OM », explique-t-il.

L'OM prépare beaucoup de mouvements

« Il va se passer des choses dans les deux sens. Il y aurait beaucoup plus de joueurs qui seraient partis sans la Ligue des champions », précise Florent Germain sur le mercato très agité qui s'annonce du côté de l'OM cet été. Affaire à suivre...