Greenwood - OM : Son transfert rejeté, il vide son sac

Invité de L'Équipe de Greg ce mercredi, Benoît Payan a évoqué ses relations avec le président de l’OM, Pablo Longoria. Le maire de Marseille a assuré qu’il n’avait pas de rapports particuliers avec lui, souhaitant garder ses distances avec le club et ne pas se mêler du sportif, alors qu'il s’était fortement opposé au transfert de Mason Greenwood l’été dernier.

« Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d’un homme et je crois qu’il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là. » L’été dernier, alors que son transfert était en bonne voie, Benoît Payan s’était fortement opposé à la venue de Mason Greenwood à l’OM. Le maire de Marseille avait également exprimé sa volonté de demander au « président de l’Olympique de Marseille » de ne pas le recruter.

«Ce n’est pas mon rôle de mettre la main dans le club»

Benoît Payan a donc essayé de se mêler du sportif et du mercato de l’OM. Pourtant, quand il a été invité sur le plateau de L’Équipe de Greg ce mercredi, il a assuré qu’il voulait garder ses distances avec le club et son président Pablo Longoria : « Pablo, je le vois au stade. C’est mon locataire, notre locataire, le locataire des Marseillais en vérité (...) On se voit souvent, je vais à tous les matchs. On s’est vu avant-hier (lundi) quand on a inauguré la plaque pour Furiani. »

«J’ai besoin d’avoir de la distance»

« Pablo fait sa vie. Moi, je m’entends plutôt bien avec lui. Et puis sportivement, ce n’est pas mon rôle de mettre la main dans le club. Il y a des politiques qui se régalent à dire qu’ils considèrent qu’ils sont présidents de club, entraîneur, joueur. Je suis supporter de mon club et j’ai besoin d’avoir de la distance. Quand ça part vraiment très loin, ou trop loin… Depuis le début de mon mandat, ça a dû partir une fois trop loin, je ne parle pas de Pablo, je parle d’avant. Quand les supporters ont été sanctionnés et que j’estimais que les sanctions n’étaient pas justifiées, je me suis exprimé », a ajouté Benoît Payan.