«La honte», gros coup de gueule à l’OM !

Annoncé comme étant la grande priorité offensive de l’OM ces derniers jours, Mason Greenwood n’est pas pour autant le bienvenue au sein de la cité phocéenne. En effet, le maire de Marseille, Benoit Payan, a poussé un coup de gueule retentissant afin de faire capoter le transfert de l’attaquant anglais.

En quête de nouveaux renforts offensifs, l’OM a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours avec la piste Mason Greenwood ! L’attaquant anglais de 22 ans, à qui il reste un an de contrat avec Manchester United, a été annoncé comme la piste offensive numéro 1 du président Pablo Longoria. Mais en raison de la polémique liée aux accusations de violences conjugales dont il fait l’objet, Greenwood a été pris en grippe par des fans de l’OM, et pas que…

« C’est une honte »

Le maire de Marseille en personne, Benoit Payan, s’est offusqué de la piste Greenwood au micro de RMC Sport : « De la même manière que pour Youcef Atal, le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. Frapper sa femme… Moi j’ai vu des images qui m’ont profondément choqué", a lâché avec fermeté Benoît Payan. "Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d'un homme et je crois qu'il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là. Les valeurs de Marseille et les valeurs de l’Olympique de Marseille, c'est tout sauf ça. C’est tout sauf du racisme, de l’antisémitisme. C’est tout sauf… vous vous rendez compte, des violences faites aux femmes. Vous mesurez ça? Et il prétend jouer à l’Olympique de Marseille, Greenwood? Mais c’est une honte », estime Benoit Payan.

« Pas acceptable »

« Je demanderai au président de l'Olympique de Marseille de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu'un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu’un qui frappe sa femme comme ça. Ce n’est pas acceptable », poursuit le maire de Marseille. Le message est passé pour l’OM et Greenwood…