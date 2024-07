Vente OM : L’Arabie Saoudite lance un coup de pression !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Thibaud Vézirian est une voix isolée. Depuis plusieurs années, cet ancien de TF1 annonce la vente de l'OM et l'arrivée d'investisseurs saoudiens à Marseille. Force est de constater que Frank McCourt s'accroche solidement à son poste, mais le journaliste continue de penser qu'un deal sera officialisé dans les prochains jours. Il aurait même reçu des pressions de la part des repreneurs.

Le dossier lié à la vente de l’OM est un dossier qui s’éternise. Cela fait plusieurs années que ce feuilleton pollue l’actualité marseillais, sans que rien ne bouge au sommet de l’organigramme. Frank McCourt est toujours en place et il n’a pas l’intention de se séparer de l’OM.

Vézirian ne change pas d'avis

Pourtant, certaines voix continuent d’évoquer une possible passation de pouvoir. C’est le cas de Thibaud Vézirian, qui en a remis une couche lors d’un live Twitch. A cette occasion, le journaliste a indiqué qu’il avait reçu des pressions extérieures ces derniers jours.

L'Arabie Saoudite envoie un message

« Il y a beaucoup de rumeurs sur les réseaux et c’est normal vu le temps que cela a pris avant d’arriver à une officialisation. On m’a encore dit la semaine dernière, on m’a demandé de me taire car j’en dis trop sur ce sujet, qu’il fallait arrêter d’en parler. Même si les confirmations continuent de pleuvoir. Cela peut gêner certaines personnes que le sujet soit sur la table avant l’officialisation afin de préserver la surprise » a déclaré Vézirian.