Vente OM : L'Arabie Saoudite prépare une grande surprise

Tandis que Pablo Longoria et Roberto De Zerbi présentaient leur nouveau projet à la presse ce mardi, Thibaud Vézirian s'entête sur les réseaux sociaux. Lors d'un live, le journaliste a confirmé l'arrivée imminente de l'Arabie Saoudite. Selon ses informations, les repreneurs attendraient le bon moment pour officialiser la vente de l'OM, annoncée depuis plusieurs années.

Lors de la présentation à la presse de Roberto De Zerbi ce mardi, il n'était aucunement question d'une vente de l'OM. Pour les journalistes, le feuilleton a pris fin lorsque Frank McCourt a annoncé qu'il ne se séparera pas du club dans un avenir proche. Mais de son côté, Thibaud Vézirian campe sur ses positions.

Vézirian persiste et signe

Selon le journaliste, le deal a déjà été bouclé. McCourt aurait cédé ses parts à des investisseurs saoudiens, qui attendraient désormais le moment idoine pour officialiser leur arrivée. Lors d'un live Twitch, Vézirian a demandé aux supporters un peu de patience dans ce dossier.

L'Arabie Saoudite veut surprendre

« Il y a beaucoup de rumeurs sur les réseaux et c’est normal vu le temps que cela a pris avant d’arriver à une officialisation. On m’a encore dit la semaine dernière, on m’a demandé de me taire car j’en dis trop sur ce sujet, qu’il fallait arrêter d’en parler. Même si les confirmations continuent de pleuvoir. Cela peut gêner certaines personnes que le sujet soit sur la table avant l’officialisation afin de préserver la surprise » a confié Vézirian dans des propos rapportés par Foot 01.