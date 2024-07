Mercato - OM : Transferts polémiques, le boss lance un avertissement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM est annoncé sur les traces de Mason Greenwood (Manchester United) et Youcef Atal (Adana Demirspor). Deux joueurs, dont l'arrivée à Marseille est loin de faire l'unanimité. Le premier a été accusé de violence par sa femme, tandis que le second a été condamné par la justice pour avoir relayé des propos antisémites. Ce mardi, Pablo Longoria a livré son opinion.

Il y a des opérations qui font plus parler que d'autres. Deux sont dans l'oeil du cyclone. La première concerne Mason Greenwood. Sur le papier, l'OM réalise un gros coup. Annoncé comme le grand espoir du football anglais, le joueur de Manchester United sort d'une saison aboutie à Getafe. Sauf que l'ailier a été accusé de violence par sa femme. Une affaire qui avait fait grand bruit en Angleterre. L'autre dossier chaud est au sujet de Youcef Atal, condamné par la justice à huit mois de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende pour avoir relayé les propos d'un prédicateur palestinien qui appelait à « un jour noir sur les juifs ».

De Zerbi donne sa vision

Présenté à la presse ce mardi, Pablo Longoria a été questionné sur les possibles arrivées de Greenwood et d'Atal. « Je ne vais pas parler des cas individuels car ce serait un manque de respect pour des joueurs sous contrat avec des clubs et c'est le cas de Greenwood. Il y a des valeurs que l'OM doit véhiculer. Je vois beaucoup de questions sur les valeurs que le football doit transmettre. Depuis un an et demi on a mis en place un programme social parmi les plus forts en Europe et c'était une idée personnelle que l'OM soit investi dans tous les sujets où le football a sa place: dans l'éducation, dans le football féminin, le travail de la fondation » a-t-il confié, avant de se montrer plus tranchant.

« On veut des personnes avec des valeurs »

« Ce qui est sûr, peu importe le joueur qui vient à l'OM, il doit partager nos valeurs et celle que l'on veut avoir en commun avec la société. A l'OM, il n'y a pas de religion, de classe sociale... On veut que l'OM soit un vecteur d'unité sociale et que tous les joueurs partagent cette vision. On veut des personnes avec des valeurs et des bonnes personnes» a confié le président de l'OM.