Mercato : De Zerbi se lâche sur sa signature à l’OM

La rédaction

Ce mardi est un grand jour pour l’OM. Près d’un mois et demi après le dernier match de Jean-Louis Gasset à la tête de l’équipe phocéenne, les pensionnaires du Vélodrome ont intronisé aujourd’hui leur nouvel entraîneur : Roberto De Zerbi. Pour sa toute première conférence de presse en tant que coach des Olympiens, le désormais ancien technicien de Brighton a livré les raisons qui l’ont poussé à s’installer dans le sud de la France.

Les supporters de l’OM attendaient depuis le 19 mai dernier que leur club intronise un nouveau coach pour succéder à Jean-Louis Gasset, c’est désormais chose faite. Alors que son arrivée était officielle depuis plusieurs jours, Roberto De Zerbi était présent ce mardi 9 juillet en conférence de presse. Les questions ont fusé durant cette séance de questions/réponses. Le technicien de 45 ans a notamment expliqué ce qui l’avait poussé à accepter de prendre les rênes des pensionnaires du Vélodrome.

« l'OM c'est l’OM »

Roberto De Zerbi a débuté sa conférence de presse en expliquant son choix de venir à l’OM. Et l’Italien a témoigné d’un profond respect pour l’écurie phocéene, mais également souligné le travail de Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui semblent avoir eu un grand rôle dans sa décision : « Bonjour à tout le monde (en français). Il y a deux raisons, le sérieux que j'ai vu chez quand j'ai parlé avec Pablo et Medhi Benatia. Et puis l'OM c'est l'OM. J'ai eu de bons souvenirs du club quand jai joué contre l'OM avec Brighton. J'ai aussi parlé d'une discussion qui n'avait pas abouti avant que j'aille entraîner Brighton. Le football c'est mon travail mais aussi une passion. Ce public, stade, cette équipe à Marseille c'est quelque chose de singulier. J'espère que l'on fera du bon travail et que les gens m'apprécieront comme personne et comme entraîneur. »

« L'OM est un gros club en reconstruction »

Dans la suite de sa déclaration, Roberto De Zerbi a eu un mot pour son ancien club, Brighton. Il explique aussi que c’est un OM à remodeler qui l’attend : « Je remercie encore mon ancien club de Brighton avec qui je suis resté proche. Si je suis ici c'est parce que j'ai réussi là-bas. Mais je travaille là où je me lève avec de l'envie chaque matin. L'OM est un gros club en reconstruction et les gens qui m'ont appelé m'ont convaincu de venir ici. Je ne fais pas de distinction entre les championnats, c'est l'envie et la motivation qui me poussent. »