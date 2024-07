Mercato - OM : De Zerbi sort du silence pour ce transfert à 40M€

Alexis Brunet

Cet été, l’OM compte bien offrir un effectif de grande qualité à Roberto De Zerbi, pour retrouver le haut du classement en championnat. Après avoir bouclé les arrivées d’Ismaël Koné et de Lilian Brassier, le club phocéen semble vouloir recruter Mason Greenwood. Ce dernier pourrait partir de Manchester United contre 40M€ et, justement, le coach marseillais a abordé le sujet en conférence de presse.

L’OM est officiellement rentré dans une nouvelle ère. Ce mardi, Roberto De Zerbi a été présenté à la presse en tant que nouveau coach marseillais. L’Italien est donc le successeur de Jean-Louis Gasset et il aura la lourde tâche de redonner un peu de couleurs au club phocéen. La saison dernière, les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang avaient fini à la huitième place en championnat.

L’OM a déjà accueilli deux recrues

Pour espérer faire bien mieux la saison prochaine, l’OM se montre actif sur le mercato. Pour le moment, Pablo Longoria a offert deux recrues à Roberto De Zerbi. Le président marseillais a réussi à mettre la main sur Ismaël Koné qui est arrivé en provenance de Watford et Lilian Brassier qui s’est engagé sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat, en provenance de Brest.

De Zerbi s’exprime sur le cas Greenwood

Depuis plusieurs jours, l’OM est également sur la piste de Mason Greenwood. Un dossier compliqué, car une partie des supporters marseillais ne veut pas que l’Anglais rejoigne Marseille, car il avait fait l’objet par le passé d’accusations de viols et d’agressions physiques par sa compagne. L’attaquant a par la suite été blanchi. Par ailleurs, son prix (40M€) pourrait refroidir la direction. En conférence de presse, Roberto De Zerbi s’est exprimé sur le cas Greenwood. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Il n'a pas été recruté donc il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un champion, un joueur de niveau international. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je ne me concentre pas sur la vie privée. Quand un joueur signe au club, je le considère comme mon enfant et même si je peux lui tirer l'oreille en privé, je le défendrai publiquement. Mes joueurs sont comme mes fils. »