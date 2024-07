Vente OM : L'Arabie Saoudite débarque, un mercato XXL est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Trop beau pour être vrai ? Selon les dires de Thibaud Vézirian, l'OM peut dire merci à l'Arabie Saoudite. Le club marseillais aurait reçu des garanties de la part des prochains repreneurs pour mener à bien ce mercato. Ce ne serait pas un hasard si la formation aurait mis la main sur Roberto De Zerbi, un entraîneur pourtant courtisé par de nombreux cadors.

L’OM relève la tête sur le marché des transferts. La prochaine saison se déroulera sans compétition européenne, ce qui n’empêche pas le club d’être attractif. Courtisé par plusieurs cadors, Roberto De Zerbi a fait le choix de tenter de relancer le projet marseillais. Pour mener à bien ce projet, la direction se montre active sur le mercato. Après Ismaël Koné et Lilian Brassier, Mason Greenwood (Manchester United) pourrait signer. Et pour Thibaud Vézirian, toutes ces acquisitions ne sont pas le fruit du hasard.

La vente de l'OM déjà bouclée ?

Selon lui, l’OM est déjà passé sous pavillon saoudien. « La preuve avec De Zerbi, qui est un grand entraîneur, bien trop grand pour l’OM, et bien trop cher. Donc je ne me suis pas trompé. Pareil pour Greenwood à 40 millions d’euros. Toutes ces infos étonnantes pour un club qui ne veut plus dépenser et n’a pas de Coupe d’Europe, ni de droits TV. C’est assez fascinant de voir qu’il y a des gens qui pensent que l’OM n’a pas été racheté ou n’a pas les garanties derrière. Certaines personnes ne réfléchissent absolument pas à ce qu’il se passe économiquement » a-t-il confié.

« Tout montre qu’on y vient »

Mais Vézirian refuse de dévoiler une date d’officialisation. « Tout montre qu’on y vient. Maintenant, la date, je n’en ai aucune idée. Je me demande comment vous pouvez, dans votre esprit, balayer tout ce qui a été démontré, dit et rendu public, parce que tout à coup, vous êtes impatients. C’est étonnant. Heureusement que je n’ai pas fait ça pendant mon enquête. Il faut reprendre ce qu’il s’est passé chaque jour, tout est lié et il y a des choses qui sont en place » a-t-il déclaré sur Twitch.

