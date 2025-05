Une star vise le Ballon d’Or, le départ qui choque le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison de l'équipe féminine du PSG prendra fin vendredi avec la finale du championnat contre l'OL. Une rencontre qui mettra fin à un exercice plus que mouvementé pour les Parisiennes et qui sera surtout la dernière de Marie-Antoinette Katoto avec le maillot du PSG. Une fin douloureuse pour l'attaquante qui a largement le potentiel pour viser le Ballon d’Or selon Olivier Échouafni, son ancien entraîneur.

Le 26 avril 2015, Marie-Antoinette Katoto disputée son premier match professionnel avec le PSG. A ce moment-là, la jeune attaquante est présentée comme l'une des plus grandes espoirs du football français. Un statut qu'elle va confirmer malgré une histoire très compliquée avec le club parisien qu'elle devrait quitter cet été.

Katoto va quitter le PSG

En effet, après dix saisons au PSG, Marie-Antoinette Katoto ne prolongera pas son contrat qui s'achève le 30 juin prochain. En froid avec sa direction, l'attaquante parisienne n'est même pas pris part au derby contre le PFC en demi-finale des play-offs et pourrait également rester sur le banc en finale vendredi contre l'OL, son très probable futur club. A Lyon, elle pourrait remplacer Eugénie Le Sommer, qui a annoncé son départ mercredi.

«Elle doit aller chercher le Ballon d'Or»

Un gâchis pour le PSG qui laisse filer une redoutable attaquante présentée comme une potentielle Ballon d'Or par son ancien coach Olivier Échouafni. « Il faut juste arriver à bien la cerner, l'écouter, l'accompagner sur le plan psychologique. Elle a tout pour aller au plus haut niveau. Pour moi, si elle fait une saison pleine et qu'elle arrive à gagner des titres, logiquement, elle doit aller chercher le Ballon d'Or. Elle sait tout faire », assure celui qui a entraîné le PSG entre 2018 et 2021 dans les colonnes de L'EQUIPE. Le club parisien pourrait donc perdre une grande joueuse et renforcer par la même occasion l'OL, les grandes rivales du PSG.