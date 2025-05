PSG : Une superstar débarque, c’est le choc !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une dernière pige pour terminer. Quelques mois avant de prendre sa retraite, David Beckham avait accepté de terminer la saison au PSG. Une arrivée qui a permis au club parisien de se faire un nom sur la scène internationale. Présent au moment de ce transfert, Clément Chantôme se souvient d'un homme humble malgré son incroyable palmarès.

En janvier 2013, le PSG officialisait l’arrivée de David Beckham. Alors en fin de parcours, l’international anglais avait accepté de prendre part au développement du club parisien, racheté par QSI deux ans plus tôt. Le joueur n’était resté que six mois dans la capitale, mais son humilité avait marqué les esprits.

Beckham était très apprécié

Alors présent au sein du club, Clément Chantôme a dévoilé une anecdote qui démontre toute la simplicité de Beckham, qui avait pourtant marqué l’histoire au Real Madrid ou encore à Manchester United.

« Humainement, on append »

« Humainement, ce sont des bons mecs. Il est arrivé pendant un stage au Qatar et il reste debout dans le bus, mais longtemps. A un moment quelqu’un lui demande de s’asseoir. Et en fait, il attendait de voir où chacun s’asseyait. Ça montre l’humilité du mec. Humainement, on append. Que ce soit lui ou Ibra... » a déclaré l’ancien milieu de terrain lors d’un entretien pour PSG Originals.