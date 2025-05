PSG : Le successeur d’Ousmane Dembélé est annoncé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bradley Barcola, Maghnes Akliouche et Rayan Cherki vont se disputer samedi soir lors de la dernière journée de Championnat le titre de meilleur passeur de Ligue 1, chacun comptabilisant 10 offrandes. Yann Lachuer, interrogé par Le Parisien, voit le numéro 29 du PSG succéder à Ousmane Dembélé, sacré l’an dernier.

Trois cracks de Ligue 1 peuvent espérer finir meilleur passeur du Championnat. Bradley Barcola (PSG), Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Rayan Cherki (OL) sont actuellement en tête du classement, totalisant chacun 10 offrandes avec leur club. Gaëtan Perrin (AJ Auxerre), Moses Simon (FC Nantes) et Dilane Bakwa (RC Strasbourg) peuvent également y croire, avec leurs 9 passes décisives. Interrogé par Le Parisien, Yann Lachuer a son favori pour succéder à Ousmane Dembélé.

Barcola pour succéder à Dembélé comme meilleur passeur ?

« Il y a quand même plus de chances que Barcola finisse meilleur passeur parce qu’il a un meilleur collectif autour de lui, confie l’ancien coach de l'US Créteil. Paris marque plus de buts, donc logiquement il a plus de chances d’avoir de passes décisives. » L’an dernier, Ousmane Dembélé avait terminé meilleur passeur avec 8 offrandes.

Dembélé en tête du classement des buteurs

Cette saison, le numéro 10 du PSG s’est mué en serial buteur avec 21 réalisations en Ligue 1, de quoi faire de lui le meilleur buteur du Championnat devant Mason Greenwood (OM, 19 buts), Arnaud Kalimuendo (Rennes, 17 buts) et Jonathan David (LOSC, 16 buts). Bradley Barcola, coéquipier d’Ousmane Dembélé dans la capitale, suit derrière avec 14 réalisations.