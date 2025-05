PSG : Le boss annule son transfert, il vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur du PSG, Clément Chantôme a évoqué son passage dans la capitale française. Une aventure qui aurait pu prendre fin dès 2008. A la tête d'Arsenal, Arsène Wenger avait, personnellement, rencontré le milieu de terrain pour lui proposer un contrat. Le joueur serait parti en Premier League sans l'intervention de son supérieur.

Enfant du PSG, Clément Chantôme a traversé les époques. Arrivé sous l’ère Colony Capital, le milieu de terrain a été le témoin des changements structurels dans le club après l’arrivée de QSI en 2011. L’arrivée de stars a son poste l’a fait reléguer dans la hiérarchie jusqu’à son départ en 2015. Mais lors d’un entretien accordé à Anne-Laure Bonnet, Chantôme a révélé qu’il aurait très bien pu faire ses valises en 2008.

« Dans ma tête, j’étais presque parti »

« J’ai eu pas mal de propositions, j’ai même eu à Arsenal qui était insistant, j’avais rencontré Wenger. Et c’est Sébastien Bazin (l'un des dirigeants du PSG ndlr) qui a dit non. Du coup, on a négocié, j’ai prolongé mon contrat, grâce à ça j’ai bien prolongé. Dans ma tête, j’étais presque parti, en plus Arsenal tournait bien, il y avait beaucoup de Français. J’ai beaucoup réfléchi, après Wenger n’est pas dans le conflit donc quand Bazin lui a dit que c’était impossible, il n’a pas insisté » a déclaré le joueur pour PSG Originals.

La suite a été compliquée

Mais la suite a été plus délicate pour Chantôme, qui a très vite regretté sa signature au PSG. « Après je vis deux saisons compliqués pour moi. L’année où on joue le maintien, j’ai dépanné juste derrière Pauleta. Avec Le Guen, on repart de la même façon, mais ce n’est pas mon poste. Il me dit que je n’étais pas décisif et donc que j’allais être remplaçant. En plus, Makélélé venait de venir. A ce moment là, je me suis dit que j’avais peut-être fait une erreur en prolongeant. J’ai eu du mal à trouver ma place. Ça ne s’est pas très bien passé avec l’adjoint Le Guen, à un moment c’est parti un peu loin durant un entraînement » a-t-il déclaré.