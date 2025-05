Officiel : Le PSG annonce un deal avec un grand nom !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, le PSG est en collaboration avec Novotel pour la mise de Legendary Rooms qui ont pour but de rendre hommage à d'illustres anciens joueurs du club par le biais de photos et objets qui retracent leur histoire dans des chambres du groupe hôtelier. Et le PSG vient d'officialiser le lancement de l'une de ces Legendary Room dédiée à Claude Makélélé.

Ces derniers mois, le PSG a lancé le projet des Legendary Rooms en collaboration avec le groupe hôtelier Novotel. Ces chambres déployées dans les établissements du monde entier ont pour vocation de rendre hommage à d'illustres joueurs du club de la capitale par le biais de photos ou d'objets dans la chambre racontant la légende du joueur.

Une legendary room dédiée à Makélélé

Et le PSG vient ainsi d'officialiser une collaboration avec Claude Makélélé. « À travers une chambre consacrée à la carrière de Claude Makélélé, les voyageurs pourront vivre une expérience unique au Novotel London Bridge », précise le communiqué du PSG. Passé par le club parisien entre 2008 et 2011, l'ancien milieu défensif a également brillé à Chelsea (2003-2008) ce qui explique le choix d'un établissement du groupe hôtelier à Londres.

«C’est un honneur de célébrer Claude Makélélé»

Directrice Diversification et Merchandising du PSG, Nadia Benmokhtar s'est réjouie de cet accord : « À travers cette collaboration, nous souhaitons offrir à nos fans une expérience unique et mémorable en leur permettant de revivre les grands moments de l’histoire du Paris Saint-Germain à travers ses plus grandes légendes. C’est un honneur de célébrer Claude Makélélé et son héritage, à travers un projet qui transcende les frontières et incarne l’esprit et la grandeur du Paris Saint-Germain ».