Un «grand entraîneur» est annoncé au PSG

Le Paris Saint-Germain peut écrire une page importante de son histoire le 31 mai prochain du côté de Munich avec la finale de la Ligue des champions face à l'Inter, sous la direction de Luis Enrique. L'ancien entraîneur du Barça a métamorphosé le club parisien en créant un collectif solide, de quoi impressionner Blaise Matuidi.

Après avoir emmené le PSG jusqu’en demi-finale l’année dernière, Luis Enrique a fait mieux cette saison. Le 31 mai prochain, le club de la capitale aura l’occasion de décrocher la première Ligue des champions de son histoire face à l’Inter, la conclusion d’une grande saison à mettre au crédit de Luis Enrique. Blaise Matuidi, ancien milieu du PSG, se montre sous le charme dans des propos accordés à l’AFP.

« C’est un grand entraîneur »

« Il l’a déjà fait avec Barcelone et l’équipe nationale espagnole, aujourd’hui on le voit avec le PSG. C’est un grand entraîneur, il sait comment construire un groupe », salue l’ancien international français, présent en Uruguay à l’occasion du 75e Congrès de la Fifa au siège de la Conmebol.

« J'aime beaucoup Luis Enrique »

Alors que Luis Enrique a été désigné meilleur entraîneur de Ligue 1 par ses pairs lors des Trophées UNFP, Paulo Fonseca a tenu des propos très élogieux à son égard après la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions. « J'aime beaucoup Luis Enrique. C'est un exemple, une référence. Si on regarde le passé du PSG, on voit qu'ils ont perdu les meilleurs joueurs du monde avec Messi, Neymar, Mbappé, et ce moment est important. Important pour que les personnes du foot comprennent que le plus important, c'est l'équipe, confiait le technicien de l’OL. Il (Luis Enrique) a vraiment construit un collectif avec des joueurs qui veulent travailler d'abord pour l'équipe, le club. Aujourd'hui, avoir un joueur ouvert à l'idée de travailler pour l'équipe, c'est un avantage. Il a eu le mérite de faire vraiment une équipe qui travaille ensemble pour gagner. Nous avons d'autres exemples mais le PSG est le grand exemple du moment ».