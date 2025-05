PSG - Luis Enrique : Un gros casse-tête annoncé en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 31 mai prochain, le PSG aura l’occasion d’écrire l’histoire avec la finale de la Ligue des Champions. La formation de Luis Enrique va affronter l’Inter Milan du côté de Munich, et selon Christophe Dugarry, les Parisiens vont faire face à un véritable casse-tête en affrontant les Nerrazzuri, qui ont un style de jeu bien défini.

Le PSG a rendez-vous avec l’histoire. Pour sa deuxième saison seulement sur le banc parisien, Luis Enrique a mené les Rouge et Bleu vers la finale de la Ligue des Champions. Le 31 mai prochain, Paris affrontera l’Inter Milan à l’Allianz Arena de Munich, et pourrait définitivement inscrire son nom parmi les grands d’Europe. Mais pour Christophe Dugarry, cette finale risque d’être un véritable casse-tête pour le PSG.

« Ça va être tellement compliqué, difficile, de jouer ce bloc interiste »

« On voit bien que Paris est supérieur dans tous les domaines, ça c’est sûr et certain. Mais ce n’est pas pour ça que moi je les voie favoris, pas du tout. Ça va être tellement compliqué, difficile, de jouer ce bloc interiste. Au-delà de la pression, ça va être pour moi le match le plus difficile de la compétition pour eux », a ainsi lâché le champion du monde 1998 au micro de l’émission Rothen S’enflamme sur les ondes de RMC ce mardi.

« Il va falloir que le PSG trouve les solutions, débloque le verrou, ouvre le coffre-fort »

« Certes, il y a un titre au bout, mais cette équipe de l’Inter sait faire beaucoup de choses. Dans plein de choses ils sont mois bien que le PSG, mais par contre courir et défendre, ça ils le feront autant que les Parisiens, je n’ai aucun doute là dessus. Il va falloir que le PSG trouve les solutions, débloque le verrou, ouvre le coffre-fort. Ils en sont capables, ils ont des joueurs d’extrême talent pour y arriver, mais l’Inter ne leur fera pas de cadeaux », conclut Christophe Dugarry.