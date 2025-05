Ballon d’Or au PSG, l’annonce fracassante !

Très critiqué depuis sa signature en 2021, Gianluigi Donnarumma s’est totalement révélé cette saison, devenant le héros du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et certains sont persuadés qu’en cas de grosse prestation lors de la finale du 31 mais prochain, le gardien pourrait bien être consacré comme l’un des meilleurs de l’histoire.

« C'est merveilleux de finir comme ça, deux équipes qui se battent pour gagner jusqu'au bout »

Double vainqueur de la Ligue des Champions en 2003 et 2007, Dida s’est exprimé au sujet de ce grand rendez-vous qui attend justement Donnarumma et le PSG. « C'est merveilleux de finir comme ça, deux équipes qui se battent pour gagner jusqu'au bout... Je ne sais pas ce qui va se passer mais c'est beau et elles sont toutes les deux fortes » a expliqué l’ancien gardien de l’AC Milan, lors d’un entretien accordé à Sky Sport Italia.