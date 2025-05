Ophélie Meunier : L’annonce surprise avec le PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En plus de Canal+, qui détient les droits de diffusion de la Ligue des champions, la finale qui opposera le PSG à l'Inter Milan sera également diffusée en clair sur M6 le 31 mai prochain. Pour cette occasion, un dispositif spécial a été mis en place avec notamment un plateau depuis la pelouse de l'Allianz Arena de Munich avec à la présentation Ophélie Meunier, grande fan du PSG.

Quatre légendes du PSG seront à ses côtés

Pour commenter la rencontre, Xavier Domergue sera accompagné d'Antoine Kombouaré. Un duo épaulé par Carine Galli qui sera en bord terrain. Trois autres légendes du PSG seront également de la partie à savoir Luis Fernandez, Youri Djorkaeff et Rai. Un dispositif confirmé par Hervé Béroud, directeur de l'information du groupe M6-RTL, assure auprès de L'EQUIPE avoir choisi un casting très parisien « pour mettre l'accent sur la proximité avec le club. Ils vont à la fois leur amener leur connaissance du jeu et de l'épreuve mais aussi celle profonde et longue du PSG et de son histoire. »