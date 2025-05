Une star au PSG ? L’offre est partie !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un mariage est-il possible entre Ibrahima Konaté, supporter du PSG depuis sa plus tendre enfance, et le champion de France ? La presse fait état d’un intérêt commun entre les deux parties, situation à laquelle Liverpool compterait bien remédier en le blindant d’un nouveau contrat. Pour le moment, la tentative hivernale du club de la Mersey a été vaine…

Ibrahima Konaté fêtera son 26ème anniversaire le 25 mai prochain. L’occasion pour le natif du 13ème arrondissement de Paris de prendre un nouveau virage dans sa carrière après quatre saisons passées sur les bords de la Mersey à Liverpool ? Annoncé comme piste défensive estivale étudiée par le Paris Saint-Germain ces derniers mois, l’international français se trouve à une seule année seulement de l’expiration de son contrat chez les Reds.

Une offre transmise à Konaté pendant Noël, c’est raté Le10sport.com vous dévoilait dès le 12 décembre 2023 qu’une première salve de discussions allaient être entamées entre Ibrahima Konaté et ses représentants ainsi que les dirigeants de Liverpool afin de remédier à cette situation contractuelle. L’Équipe a confirmé cette tendance, évoquant dans ses colonnes du jour des négociations datant de moins d’un an entre les parties concernées. Initialement confiante en ses capacités de boucler cette opération rapidement, la direction de Liverpool aurait transmis une offre de prolongation de contrat jugée insuffisante par le joueur et son entourage à Noël dernier.