PSG : Départ à la Mbappé pour l’enfant du pays ?

Ayant vu le jour dans la capitale, Ibrahima Konaté a été, au même titre que ses frères, bercé par le PSG. Le défenseur de Liverpool a raconté une anecdote remontant à 2011 sur sa première expérience au Parc des princes en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Annoncé comme piste potentielle du club de la capitale, l’enfant du pays pourrait faire une Kylian Mbappé. Explications.

Natif de Paris, Ibrahima Konaté (25 ans) est un défenseur central reconnu en Europe évoluant à Liverpool depuis l’été 2021. Ayant grandi en région parisienne, c’est au Paris FC qu’il a fait ses premiers pas et ses classes et non au PSG. Et pourtant, comme affirmé en interview pour Téléfoot en février dernier, celui qui est surnommé « Ibou » a le sang rouge et bleu qui circule dans ses veines.

Ibrahima Konaté, le gamin de Paris amoureux du PSG « Le premier match que j’ai vu du PSG était le premier match de Jérémy Ménez (en 2011, NDLR). C’était il y a longtemps. C’est dans nos gènes, ce sont les gènes parisiens ! C’est clair qu’entendre de grands clubs comme ça s’intéresser à moi, c’est très flatteur ! Maintenant, je me focalise sur cette saison pour tout rafler et prendre le maximum de titres. Pour ma situation contractuelle, je laisse mes agents s’en occuper », expliquait donc Ibrahima Konaté à l’émission de TF1. Et maintenant ? Le10sport.com vous dévoilait dès décembre 2023 que la direction de Liverpool allait démarrer les discussions pour prolonger le contrat courant jusqu’en juin 2026 de Konaté.