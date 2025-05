Officiel : Quatre légendes sont annoncées avec le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Unique diffuseur en clair de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter Milan qui se déroulera le 31 mai prochain, M6 a sorti le grand jeu. Pour l'occasion, quatre légendes du club de la capitale seront mobilisées au sein d'un dispositif impressionnant qui a été confirmé par Hervé Béroud, directeur de l'information du groupe M6-RTL.

Samedi 31 mai à 21h, la France du foot n'aura d'yeux que pour le PSG qui affrontera l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale espère ainsi décrocher la première C1 de son histoire. Une rencontre qui sera comme d'habitude diffusée sur Canal+, mais également sur M6, unique diffuseur en clair.

M6 a choisi quatre légendes du PSG pour la finale de la Ligue des champions Pour l'occasion, M6 a sorti le grand jeu en réunissant, selon les informations de L'EQUIPE, quatre légendes du PSG. Ainsi, Antoine Kombouaré commentera la rencontre avec Xavier Domergue tandis que Youri Djorkaeff, Rai et Luis Fernandez, prêté par beIN SPORTS, seront en plateau. Les trois derniers cités seront effectivement aux côtés d'Ophélie Meunier et Smaïl Bouabdellah sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich avant le match, et ils l'espèrent après la rencontre afin d'être au plus prêt des festivités en cas de victoire du PSG.