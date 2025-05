Kombouaré - PSG : Le retour surprise

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce mardi, le FC Nantes a officialisé le départ d’Antoine Kombouaré après une saison terminée à la 13e place de Ligue 1. L’entraîneur âgé de 61 ans n’a pas tardé à trouver un nouveau poste, puisqu’il sera au commentaire de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan sur M6 le 31 mai prochain.

Entre le FC Nantes et Antoine Kombouaré, c’est une nouvelle fois terminé. Revenu en mars 2024, l’entraîneur âgé de 61 ans a été démis de ses fonctions ce mardi après avoir maintenu le club en Ligue 1.

« Repartir de l’avant en prônant le beau jeu et en faisant confiance à la formation » « Je voudrais remercier Antoine pour le travail effectué durant ces 14 derniers mois. Je pense que peu de gens se rendent compte du rythme, de la pression et de la fatigue physique et mentale d’un entraîneur. Antoine a réussi à maintenir le club dans l’élite deux saisons de suite alors que la situation économique est difficile. C’est une page qui se tourne et un nouveau chapitre qui s’ouvre avec une feuille de route claire : repartir de l’avant en prônant le beau jeu et en faisant confiance à la formation », a déclaré Waldemar Kita dans un communiqué publié sur le site internet du FC Nantes.