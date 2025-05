Le prochain entraîneur du FC Nantes déjà connu ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Ce mardi, le FC Nantes a annoncé le départ d'Antoine Kombouaré. Déjà proche de la sortie l'hiver dernier, le technicien kanak n'a pas résisté à cette médiocre. Dans les prochains jours, les Canaris devraient annoncer son successeur, et un profil aurait déjà les faveurs du vestiaire.

Le FC Nantes fait ses adieux à Kombouaré

« Je voudrais remercier Antoine pour le travail effectué durant ces 14 derniers mois. Je pense que peu de gens se rendent compte du rythme, de la pression et de la fatigue physique et mentale d’un entraîneur. Antoine a réussi à maintenir le club dans l’élite deux saisons de suite alors que la situation économique est difficile. C’est une page qui se tourne et un nouveau chapitre qui s’ouvre avec une feuille de route claire : repartir de l’avant en prônant le beau jeu et en faisant confiance à la formation » a confié le patron de l’OM.