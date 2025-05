«Qu’il dégage» : Le craquage de Pierre Ménès !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mostafa Mohamed est au cœur d'une incroyable polémique. L'attaquant du FC Nantes a refusé de participer à la journée de championnat consacrée à la lutte contre l'homophobie. Le joueur égyptien a beau avoir justifié son geste, il n'a pas obtenu l'adhésion des observateurs. Sur Youtube, Pierre Ménès a réclamé ni plus ni moins que son départ.

« Chaque personne porte en lui une histoire, une culture et une sensibilité. Vivre ensemble signifie aussi reconnaître que cette diversité peut s'exprimer différemment selon la personne. Je crois au respect mutuel - au respect que nous devons aux autres, mais aussi au respect que nous nous devons à nous-mêmes et à nos croyances. Pour ma part, il y a des valeurs profondes, enracinées, liées à mes racines et à mes croyances, ce qui rend ma participation à cette initiative difficile. Ce choix est personnel » a confié Mohamed.

« Ce ne sera pas une grosse perte »

Ces explications n’ont pas convaincu Pierre Ménès, qui a réclamé son départ du FC Nantes. « Il ne faut même plus le sanctionner, il faut qu’il dégage du championnat de France. Je ne vois pas en quoi la religion, qui est une chose de la sphère privée, peut primer dans la vie de la société, l’expression du travail. En plus, Nantes joue un match capital pour sa survie et il plante ses coéquipiers. Il aurait refusé de jouer avec un mec qui aurait fait son coming-out !? A un moment, il faut arrêter. Dehors, et footballistiquement, ce ne sera pas une grosse perte » a confié l’ancien journaliste sur sa chaîne Youtube.