EXCLU - Mercato - FC Nantes : Nathan Zézé se rapproche de Bournemouth

Dans le viseur de Bournemouth depuis plusieurs semaines, Nathan Zézé (FC Nantes) se rapproche de plus en plus du club anglais. Selon nos sources, le dossier avance concrètement.

Dans moins d’un mois, Nathan Zézé soufflera sur un gâteau avec 20 bougies. La question est désormais de savoir s’il sera à Nantes, le 18 juin 2025, pour ce bel anniversaire. Ou de l’autre côté de la Manche… Selon nos sources, les chances de voir le défenseur central français dans le sud de l’Angleterre sont de plus en plus grandes. En coulisses, le club de Bournemouth accélère et le dossier est déjà bien avancé. Avec Nathan Zézé comme avec le FC Nantes, le pensionnaire de Premier League (qui peut encore terminer 8e cette saison) a déjà balisé beaucoup d’étape. Transfert, salaire, contrat… Le dossier Nathan Zézé est à ce jour en bonne voie.