Un crack annonce son transfert au PSG en privé

Voilà un joueur qui pourrait pleinement s'intégrer dans le nouveau projet sportif du PSG. Agé de 23 ans, Maghnès Akliouche colle parfaitement au type de joueurs que souhaite recruter Luis Campos. En privé, le milieu offensif de l'AS Monaco se dit tenté par l'aventure parisienne, lui qui vient tout juste de changer d'agent.

Ces dernières heures, il a beaucoup été question de la qualification en Ligue des champions de l’ OM. Mais un autre club est parvenu à obtenir son sésame. Déjà présent cette saison, l’ AS Monaco fera son grand retour dans la compétition européenne. Mais avec quel groupe ? Là est toute la question. L’avenir de plusieurs cadres est incertain, notamment celui de Maghnès Akliouche . Directeur général de l’ ASM, Thiago Scuro a reconnu que le milieu offensif pourrait se voir offrir un bon de sortie cet été.

Monaco se prépare au départ d'Akliouche

« J'ai bien sûr entendu parler de l'intérêt de clubs le concernant. Maghnes a été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe cette saison, et il est évident qu'il est le prochain candidat au départ. Mais Monaco est aussi un club fort, avec une réputation. Pour lui, nous avons des attentes. Les clubs qui sont en capacité de le signer ne sont pas nombreux. Un départ ou le voir rester une saison de plus, les deux situations peuvent arriver. Il faudra qu'il soit très intelligent dans ses décisions. Il a besoin d'aller dans un endroit où le style de jeu lui convient, où l'entraîneur et le club lui font vraiment confiance... Il faut qu'il ait le même respect qu'il a ici, à Monaco, pour devenir international en équipe de France » a-t-il déclaré en conférence de presse.