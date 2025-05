Transfert au PSG : Le coup de pression à 70M€ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et l’AS Monaco, une opération à 70M€ serait susceptible de voir le jour pendant le mercato estival. Maghnes Akliouche figure dans les petits papiers de Luis Campos depuis plus d’un an désormais et le conseiller football du Paris Saint-Germain pourrait poursuivre son recrutement basé sur les jeunes pépites. Le directeur général de l’ASM a balancé sur le dossier.

Au Paris Saint-Germain, l’ère des strass et des paillettes est révolue comme le président Nasser Al-Khelaïfi l’affirmait lors d’une interview pour Le Parisien en juin 2022. Le projet sportif porté par Luis Campos est basé sur le développement des jeunes talents en grande partie. C’est pourquoi Bradley Barcola, Willian Pacho, Joao Neves ou encore Désiré Doué se sont successivement installés dans la capitale parisienne.

Le Paris Saint-Germain, futur club de Maghnes Akliouche ? Et il se pourrait que ce ne soit pas terminé. En conférence de presse ces dernières heures dans l’optique de faire le bilan de la saison de l’AS Monaco, Thiago Scuro a fait un point sur le feuilleton Maghhnes Akliouche. L’international espoir français de 23 ans et médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 est sous contrat sous jusqu’en juin 2028 avec le club de la principauté. Et maintenant ? Place au PSG ? Les derniers échos dans la presse font état d’une volonté monégasque de récupérer 70M€ sur le transfert de Maghnes Akliouche, semblant inévitable à l'instant T.