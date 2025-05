De Zerbi - OM : Le drame qui l’a touché

Le 3 juin prochain, Roberto De Zerbi sera à Foggia pour y recevoir le titre de citoyen d’honneur de la part de la Mairie. L’actuel entraineur de l’Olympique de Marseille a laissé une trace assez importante, puisqu’il a été joueur puis coach du club de la ville du sud de l’Italie.

En cette fin de saison, on parle beaucoup d’un possible retour de Roberto De Zerbi en Serie A. Les pistes ne manquent pas, puisque l’AC Milan, la Juventus, l’AS Roma et l’Atalanta chercheraient un nouvel entraineur. Mais en attendant une rencontre très importante pour son avenir à l’OM, il fera une petite escapade en Italie.