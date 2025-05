OM : De Zebi snobé, les explications en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Eric Roy a expliqué pourquoi il n’avait pas voté pour Roberto De Zerbi au moment de désigner les meilleurs entraîneurs de Ligue 1. L’entraîneur du Stade Brestois s’est demandé si c’était vraiment un exploit de finir deuxième avec l’OM et a également expliqué que les votes se faisaient bien avant la fin de la saison, dans une période plus compliquée pour l’équipe du technicien italien.

« J’ai voté Luis Enrique, (Liam) Rosenior et Bruno Genesio. Pas De Zerbi non. » Invité dans l’After sur RMC, Eric Roy est revenu sur ses votes pour le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1. L’entraîneur de Brest a voté pour Luis Enrique (PSG), Liam Rosenior (Strasbourg) et Bruno Genesio (LOSC), mais pas pour Roberto De Zerbi (OM), un choix qu’il a justifié.

« Au moment où tu votais, ils étaient dans le trou » « De Zerbi a eu la malchance, malheureusement, au moment où tu votais, ils étaient dans le trou. Ils avaient perdu les points d’avance qu’ils avaient, ils étaient dans une mauvaise période, il y a plusieurs défaites au Vélodrome. Et puis, est-ce que c’est un exploit de finir deuxième avec l’Olympique de Marseille ? Je ne sais pas, c’est une vraie question », a expliqué Eric Roy.